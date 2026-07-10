Sunčano i toplo vrijeme širom BiH, temperature do 35 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 21 stepen, dok će na jugu dosezati do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 31 stepen, a u Hercegovini i do 35 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike ocijenjene su kao povoljne. Svježije noćne i jutarnje temperature doprinijet će ugodnijem odmoru, dok bi tokom toplijeg dijela dana kod meteoropata mogle biti izraženije blaže tegobe poput glavobolje, nervoze i umora.

Meteorolozi savjetuju građanima da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju veće fizičke napore, unose dovoljno tečnosti i prilagode odjeću promjenama temperature slojevitim odijevanjem.