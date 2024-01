Sutra moguće slabe padavine, početkom naredne sedmice sunčano

Visina snijega jutros u 07 sati (cm): Bjelašnica 41; Ivan Sedlo 10; Han Pijesak devet; Bugojno osam; Sokolac pet. Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Višegrad jedan mm.

U nedjelju 28. janura bit će više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne gdje su prije podne rijetko moguće veoma slabe padavine. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U ponedjeljak 29. janura bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U utorak 30. janura bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne na sjeveru zemlje i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.