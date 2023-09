U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31 stepen