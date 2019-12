U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju slabe padavine. U nizinama kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od -3 do 3, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 2 do 7, na jugu od 6 do 10 stepeni. U BiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.