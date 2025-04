Sutra će i centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C.