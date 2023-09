Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme

Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 °C.

Niz sunčanog vremena nastavit će se i u narednim danima. Tako će i u ponedjeljak preovladavati sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

BIOMETEOROLOŠLA PROGNOZA

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Savjetujemo Vam da dan provedete van gradske sredine, provodeći mjere zaštite od UV zračenja.

U drugom dijelu dana, osjetljive osobe zbog povišenih temperature trebali bi umanjiti aktivnosti.