Sutra u većem dijelu zemlje sunčano, u ostatku dana prolazno naoblačenje

Sutra jutro u većem dijelu zemlje bit će pretežno sunčano. U ostatku dana prolazno naoblačenje. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 37 stepeni.

Dugotrajni period visokih temperatura zraka, koje će dostizati natprosječne vrijednosti širom zemlje, uzrokovaće probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama, osobito u drugom dijelu dana.

Preporučljivo je planirane aktivnosti obavljati u jutarnjim satima, provoditi mjere zaštite od vrućine i sunčevog zračenja, laganije se odijevati, te postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi. Učesnici u saobraćaju također trebaju biti oprezniji.