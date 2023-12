Sve spremno za dolazak Lumiwings-a, uskoro i prvi let sa tuzlanskog Aerodroma

Gotovo sve je spremno za dolazak nove avio kompanije na tuzlanski Aerodrom. To potvrđuje i podatak da je prodato više od 2,5 hiljade karata i to za nekoliko dana. Iz menadžmenta su zadovoljni dosadašnjim interesom putnika.

“Bolje je nego očekivano jer je bio kratak rok ali mi smo svjesno krenuli u to da damo priliku našim putnicima da dođu za vrijeme praznika i u dogovoru sa avio kompanijom odlučili smo uzeti što veći broj udaljenih destinacija”, rekao je Dževad Halilčević, direktor JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

I to pet destinacija. Letovi će biti uspostavljeni za gradove u Švedskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Danskoj.

“U Švedskoj su dvije destinacije, Halmstadt, koji se nalazi između Malmea i Geteborga. Udaljen je 130 km od Kopenhagena u Danskoj. Imamo letove za Stockholm, Eisburg u Danskoj, imamo Mastricht u Holandiji”, kazao je Halilčević.

Cilj je bio bh. građanima u najudaljenijim područjima u ovim zemljama omogućiti češće dolaske kući. S obzirom da su karte gotovo rasprodate, uskoro se očekuju i prvi letovi. Prvi je zakazan za švedski Halmstad 18. decembra.

Tokom zimskog reda letenja bit će organizovana dva leta sedmično, a uskoro bi mogla biti uspostavljena i linija za Istanbul. Iz menadžmenta se nadaju da će interesa putnika biti i u narednoj godini, jer samo od toga i zavisi opstanak.

“Što se tiče Istanbula mi smo dobili odobrenje ali je ono glasilo na Air Montenegro, ali tokom javnog poziva i izbora bolje uslove je ponudio Lumiwing, i mi smo sada u promjeni tog odobrenja na njih, ali sada je to u rukama turske agencije koja daje to odobrenje. Vjerujem da ćemo svi skupa uspjeti da ovaj projekat održimo u ovom zimskom periodu da bi puni kapacitet postigao u ljetnom redu i to je cilj i to sve vrijeme ponavljam”, kazao je Dževad Halilčević, direktor JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Da se nadaju da će u tome zaista i uspjeti, govori i činjenica da se na Aerodromu uveliko radi na proširenju kapaciteta. U toku je izgradnja trećeg gate-a, a novi veliki parking već je završen, čime bi se trebale rasteretiti gužve i olakšati pristup tuzlanskoj zračnoj luci.