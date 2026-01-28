Sve spremno za Izbor sportiste godine 2025.

Arnela Šiljković - Bojić

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić razgovarao je o detaljima sutrašnje Manifestacije “Izbor sportiste godine 2025.” sa predstavnicima  Organizacionog odbora: ministrom za kulturu, sport i mlade TK Damirom Gazdićem, generalnim sekretarom Sportskog saveza TK Nerminom Kasumovićem, stručnim saradnikom Vedranom Kovačevićem i izvršnim producentom Manifestacije i urednikom magazina „Trijumf“ Nedimom Ćudićem.

Izrazivši zadovoljstvo što je Vlada TK kontinuirani pokrovitelj manifestacije, premijer Halilagić je rekao da je resorno Ministarstvo odigralo značajnu ulogu u organizaciji sporta u cijelom TK te da su od toga svi sportisti imali benefit.

Ovogodišnji izbor sportiste Tuzlanskog kantona, je prema riječima ministra Gazdića, objedinio i invalidni i obični sport i predstavlja krunu svih sportskih aktivnosti na području TK u prošloj godini.

Najboljim pojedincima i klubovima koji su ostvarili izuzetne sportske rezultate u prošloj godini bit će dodijeljena priznanja u 15 kategorija a dodana je i kategorija „sportski ambasador/radnik, rečeno je na današnjem sastanku.

Sve tehničke pripreme su okončane, naglasio je ovom prilikom Vedran Kovačević dok je Nermin Kasumović kazao da su ovogodišnji program prilagodili mlađoj publici a direktan prijenos radit će RTVTK.

Organizator manifestacije je Sportski savez Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

pročitajte i ovo

BiH

Za socijalne naknade u FBiH 670 miliona KM u Budžetu za 2026. godinu

BiH

BH Telecom: Ovo nije političko, nego pravno i ekonomsko pitanje

Tuzla i TK

Živinice uvode besplatan javni prevoz za brojne kategorije i niže cijene karata za ostale građane

BiH

Koliki dio Budžeta Federacije BiH za 2026 ide direktno građanima i ko ima pravo na taj novac?

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]