Sve spremno za Izbor sportiste godine 2025.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić razgovarao je o detaljima sutrašnje Manifestacije “Izbor sportiste godine 2025.” sa predstavnicima Organizacionog odbora: ministrom za kulturu, sport i mlade TK Damirom Gazdićem, generalnim sekretarom Sportskog saveza TK Nerminom Kasumovićem, stručnim saradnikom Vedranom Kovačevićem i izvršnim producentom Manifestacije i urednikom magazina „Trijumf“ Nedimom Ćudićem.

Izrazivši zadovoljstvo što je Vlada TK kontinuirani pokrovitelj manifestacije, premijer Halilagić je rekao da je resorno Ministarstvo odigralo značajnu ulogu u organizaciji sporta u cijelom TK te da su od toga svi sportisti imali benefit.

Ovogodišnji izbor sportiste Tuzlanskog kantona, je prema riječima ministra Gazdića, objedinio i invalidni i obični sport i predstavlja krunu svih sportskih aktivnosti na području TK u prošloj godini.

Najboljim pojedincima i klubovima koji su ostvarili izuzetne sportske rezultate u prošloj godini bit će dodijeljena priznanja u 15 kategorija a dodana je i kategorija „sportski ambasador/radnik, rečeno je na današnjem sastanku.

Sve tehničke pripreme su okončane, naglasio je ovom prilikom Vedran Kovačević dok je Nermin Kasumović kazao da su ovogodišnji program prilagodili mlađoj publici a direktan prijenos radit će RTVTK.

Organizator manifestacije je Sportski savez Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.