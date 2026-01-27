Izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona 2025 bit će održan u četvrtak, 29. januara 2026. godine, u Bosanskom kulturnom centru TK u Tuzli, s početkom u 20 sati, a ulaz za sve posjetioce je slobodan.

Riječ je o 32. izdanju tradicionalne manifestacije Izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona 2025, koja već više od tri decenije okuplja najbolje sportiste, ekipe i sportske kolektive s područja Tuzlanskog kantona. Tokom svečane večeri bit će dodijeljena priznanja u 15 kategorija, a nagrađeni će biti oni koji su svojim rezultatima i kontinuitetom rada obilježili sportsku godinu na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Manifestacija Izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona 2025, osim dodjele priznanja, donosi i bogat kulturno-zabavni program. Publika u BKC-u imat će priliku uživati u nastupima umjetnika, plesača i muzičara iz Tuzlanskog kantona, čime ovaj događaj dobija dodatnu društvenu i kulturnu vrijednost.

Organizator manifestacije je Sportski savez Tuzlanskog kantona, dok su suorganizatori Bosanski kulturni centar TK i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je i pokrovitelj događaja. Podršku realizaciji pruža Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.