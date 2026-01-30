Bakir Musić i Stefani Krešić najbolji sportisti Tuzlanskog kantona u 2025.

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli sinoć je održana 32. manifestacija Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, koja je okupila najbolje sportiste, trenere i sportske kolektive iz cijelog kantona.

Za najboljeg sportistu proglašen je atletičar Bakir Musić, član AK Sloboda Tehnograd Tuzla, koji je iako još junior tokom sezone ostvario zapažene rezultate u seniorskoj konkurenciji, uključujući plasman među najbolje mlade sprintere Evrope i svijeta. Titulu najbolje sportistkinje u pojedinačnim sportovima ponijela je karatistkinja Stefani Krešić iz Karate kluba „DO“ Tuzla, kojoj je ovo šesto ovakvo priznanje, a 2025. godinu obilježila je medaljama s evropskih i balkanskih takmičenja.

Priznanja su dodijeljena i perspektivnim sportistima, mlađim selekcijama, juniorima, seniorima, trenerima i sportskim ekipama, među kojima su RK Konjuh Živinice, KK RMU Banovići i AK Sloboda Tehnograd Tuzla. Posebno priznanje sportskog ambasadora Tuzlanskog kantona uručeno je FIBA sudiji Ademiru Zurapoviću, dok su nagrađeni i sportski radnici za dugogodišnji doprinos razvoju sporta.

Poseban segment manifestacije bio je posvećen sportistima osobama sa invaliditetom, kojima su dodijeljena priznanja za pojedinačne i ekipne uspjehe, kao i njihovim trenerima.