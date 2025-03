Svjetski dan osoba sa Down sindromom, počela izgradnja izletišta ”Zmajevo srce”

Svjetski dan osoba sa Down sindromom obilježen je u Klubu ”Zmajevo srce”. Brojni gosti uveličali su svečanost, na kojoj je najavljen veliki projekat izgradnje izletišta ”Zmajevo srce”.

Saša Šunjka sa prijateljima proslavlja 35. rođendan. Posljednjih nekoliko godina je uposlenik Kluba ”Zmajevo srce”, sretan je jer ima priliku svakodnevno biti sa ljudima i uveseljavati ih. Njegov osmijeh, uz kafu ili drugi napitak, mnogima je pokretač za taj dan.

”Osjećam se puno veselije, puno zabavnije. Jako sam zadovoljan što ovdje radim, nastavit ću sa ovim poslom, posluživat ću goste”, navodi Saša.

U Klubu ”Zmajevo srce” zaposleno je pet osoba, od čega su četiri sa Down sindromom. Prvi je to kafić u našoj zemlji u kome se provodi inkluzija za osobe sa down sindromom. Iako je bilo poteškoća u radu u ranijem periodu, uspjeli su se izboriti za podršku i opstati. Sada su uz Sašin rođendan, obilježili i Svjetski dan osoba sa Down sindromom.

”Ovo je danas jedna stabilna priča, jaka priča koja nailazi na sve veću podršku i grada i kantona i našeg građanstva. Danas nam proslavu obilježavanja uveličavaju i mališani iz vrtića, srednjih i osnovih škola, ovo je jedna priča koja je definitivno uspjela, naše je samo da je održavamo i širimo”, navodi Omer Isović, predsjednik Kluba ”Zmajevo srce”.

Projekat se već širi. Počela je izgradnja izletišta ”Zmajevo srce” uz podršku velikog broja privrednika, građana i vlasti. Bit će to mjesto za odmor i rehabilitaciju osoba sa down sindromom, koje će sadržavati i senzorne sobe na otvorenom.

”Ono je opet, kao i kafić ”Zmajevo srce” jedinstveno, zato što je gore sve besplatno, djeca sa invaliditetom i njihovi roditelji će imati besplatan boravak, korištenje svih sadržaja, besplatnu hranu, što je rijetkost bilo gdje u svijetu zaista”, ističe Isović.

Grad Tuzla prepoznao je važnost i ovog segmenta rada Kluba ”Zmajevo srce”.

”Sada nadograđujemo ovu priču, da oni mogu i kroz radnu terapiju da usavršavaju svoje vještine, da unaprjeđuju kvalitet svoga života, pa ima li išta ljepše na svijetu nego kada možete pomoći nekome kome je pomoć potrebna i to na ovakav zajednički način, da pokazujemo kako mi možemo da gradimo zajedničku sinergiju za jedno bolje društvo”, naglašava Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

U toku su zemljani radovi na izgradnji izletišta ”Zmajevo srce” koje se nalazi na Kojšinu. Iz Kluba navode da su dobili mnogo donacija, poput bazena, ljulja, trampolina, stoga će biti lakše i brže završiti projekat. Izletište bi trebalo biti otvoreno početkom ljeta.