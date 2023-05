Tradicionalnom šetnjom studenti odali počast ubijenoj mladosti na Kapiji

Iako na ovaj tragičan dan, nije bio ni rođen, mladom Omaru teško je govoriti o zločinu koji se desio na Kapiji. Ovakvo gašenje tuzlanske mladosti, ističe, gnusan je čin, koji je ostavio duboke i teške rane porodicama ubijenih, ali i svim Tuzlacima.

“toliko me to pogađa i kao studenta i kao tuzlaka i kao nekoga ko sve to vidi kako je imalo utjecaja na ljude i stvarno me to pogađa.. drago mi je što idem na fakultet koji svake godine odaje važnost ovom događaju i ne dopušta da se zaboravi” – kazao je Omar Karahodžić, sudent Filozofskog fakulteta.



A unazad već nekoliko godina, Filozofski fakultet na simboličan način odaje počast ubijenoj mladosti. Šetnjom od fakulteta do Kapije i Aleje mladosti, sjećaju se onih, koji bi se danas sa njima smijali.

“Nije dan žalosti samo 25. maja, Dan žalosti je svaki dan. Kad god prođemo pored Kapije treba da se sjetimo toga. Da se uči iz te situacije, jer tako je ne stavljamo na sporednu stranu nego na primarnu, a o je da se to spominje i da se priča o tome” – istakla je Minela Dohranović, studentica Filozofskog fakulteta.

A dokaz da se priča i da se ne zaboravlja su ovi mladi ljudi, ali i profesori fakulteta, koji se trude da kroz svoje predmete približe važne događaje studentima.

“Naš studenti znaju dovoljno, a zainteresovani su onoliko koliko im se da prostora kroz nastavne sadržaje. Ja mislim da je temeljno institucionalno da se svi ti sadržaji realizuju kroz nastavne programe, kako u osnovnim, srednjim školama ali na i akultetima” – rekao je Izet Šabotić, profesor na Filozofskom fakultetu.

A sjećanje na nevino ubijenu djecu, mnogo je važno. Da se nikad, nikome ne ponovi…