Tuzla i jutros među najzagađenijim gradovima u FBiH

Indeks kvaliteta vazduha u Federaciji BiH jutros je najlošiji u Zenici 152 i Tuzli i Kaknju 151, podaci su stranice “Zrak ekoakcija”.

Prema mjerenjima jutros u 7 sati, vazduh u ova tri grada okarakterisan je kao nezdrav, dok je u Sarajevu i Visokom vazduh okarakterisan kao nezdrav za osjetljive kategorije.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.