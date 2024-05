Tuzla servis: Jedno naselje bez vode zbog kvara na cjevovodu

Ekipa RTV Slon je i ovog jutra prikupila servisne informacije od dežurnih službi.

Kako je saopćeno iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla, naselje Breze je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Zbog radova na cjevovodu doći će do otežanog odvijanja saobraćaja u ulicama Đure Đakovića i Nesiba Malkića (od kružnog toka u Ši Selu do skretanja za ulicu Vukovarska) u periodu od 8 sati do završetka radova. Vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja Tuzle je uredno.

Iz MUP-a TK je rečeno da je javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

U protekla 24 sata pruženo je 240 zdravstvenih usluga.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.