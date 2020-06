Tuzla servis – Najava prekida u vodosnabdijevanju

*** VODOVOD – Uredno snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Najava prekida u vodosnabdijevanju: Naselja Novo Naselje Solina, Mala Solina, Dolovi, Brđani i 115. HVO brigade (do plavog mosta) imat će prekid u vodosnabdijevanju danas od 8 do 15 sati.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je devet krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije tehničke intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Dimnjačarska služba vršit će čišćenje individualnih stambenih dimovodnih objekata koji koriste čvrsto i tečno gorivo za zagrijavanje u naseljima Batva i Tušanj. Građani se mogu javiti i zakazati termin na kontakt telefone: 062/000-522 i 061/918-934, ili putem e-maila: dimnjacari@komunalac.com.ba.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se po planu letenja uz kašnjenja do 10 minuta na pojedinim letovima.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je 12 beba, tri djevojčice i devet dječaka.

*** JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla – Semaforska signalizacija na raskrsnicama “Irac” i BKC Tuzla je izvan funkcije do daljnjeg, zbog izvođenja radova na cijeloj dužini transferzale Irac-BKC. Također, od ponedjeljka 08.06.2020. godine izvode se radovi na sanaciji dijela ulice 1. inžinjerijske brigade (iza stambeno poslovne zgrade ”Jupiter”). Zbog neometanog izvođenja radova, saobraćaj je potpuno obustavljen i zatvorena javna parkirališta ”1. inžinjerijske brigade” i ”Dom Armije”.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovano danas za uposlenike MIZ-a Tuzla u prostorijama KOC Tušanj od 9 do 12 sati.