Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode

Nedžida Sprečaković
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

Tuzla servis za utorak, 3. februar 2026. godine:

*** VODOVOD – Dio naselja Ljubače bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

