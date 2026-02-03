Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode

Tuzla servis za utorak, 3. februar 2026. godine:

*** VODOVOD – Dio naselja Ljubače bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.