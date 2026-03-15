Tuzla servis: PVJ Tuzla u protekla 24 sata ima je tri intervencije

TUZLA SERVIS 15.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile se dvije saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 184 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 25. DANA RAMAZANA (NEDJELJA 15.03.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:57, SARAJEVU 17:57, ZENICI 17:59, MOSTARU 17:59, BIJELJINI 17:54, BANJA LUCI 18:02, BIHAĆU 18:07.

