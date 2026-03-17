Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje grada

Servisne informacije za područje Tuzle donose pregled stanja u komunalnim, zdravstvenim i sigurnosnim službama u protekla 24 sata.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija ističu da je vodosnabdijevanje uredno na području svih gradskih i prigradskih naselja, bez zabilježenih prekida ili većih kvarova na mreži.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da javni red i mir nije narušavan. U istom periodu evidentirana su tri krivična djela, dok se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći zabilježila je povećan obim posla, a u protekla 24 sata pružene su ukupno 234 zdravstvene usluge građanima.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je četiri intervencije, potvrđeno je iz ove službe.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je 11 beba, osam djevojčica i tri dječaka, dok su u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena dva dječaka i jedna djevojčica.

Iz JKP Komunalac saopćeno je da se odvoz smeća odvija prema unaprijed utvrđenom rasporedu, bez zastoja na terenu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije imao intervencija u protekla 24 sata kada je riječ o zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Iz Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla podsjećaju da se akcijama dobrovoljnog darivanja krvi građani mogu odazvati svakim radnim danom u terminu od 8 do 15 sati.

Iz Centralnog grijanja Tuzla potvrđeno je da je isporuka toplotne energije uredna.

Danas je 27. dan ramazana, a vrijeme iftara je u Tuzli u 17:59 sati, Sarajevu u 18:00, Zenici i Mostaru u 18:02, Bijeljini u 17:57, Banjoj Luci u 18:05 i Bihaću u 18:10 sati.