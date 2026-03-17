Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje grada

Nedžida Sprečaković
Servisne informacije za područje Tuzle donose pregled stanja u komunalnim, zdravstvenim i sigurnosnim službama u protekla 24 sata.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija ističu da je vodosnabdijevanje uredno na području svih gradskih i prigradskih naselja, bez zabilježenih prekida ili većih kvarova na mreži.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da javni red i mir nije narušavan. U istom periodu evidentirana su tri krivična djela, dok se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći zabilježila je povećan obim posla, a u protekla 24 sata pružene su ukupno 234 zdravstvene usluge građanima.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je četiri intervencije, potvrđeno je iz ove službe.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je 11 beba, osam djevojčica i tri dječaka, dok su u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena dva dječaka i jedna djevojčica.

Iz JKP Komunalac saopćeno je da se odvoz smeća odvija prema unaprijed utvrđenom rasporedu, bez zastoja na terenu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije imao intervencija u protekla 24 sata kada je riječ o zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Iz Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla podsjećaju da se akcijama dobrovoljnog darivanja krvi građani mogu odazvati svakim radnim danom u terminu od 8 do 15 sati.

Iz Centralnog grijanja Tuzla potvrđeno je da je isporuka toplotne energije uredna.

Danas je 27. dan ramazana, a vrijeme iftara je u Tuzli u 17:59 sati, Sarajevu u 18:00, Zenici i Mostaru u 18:02, Bijeljini u 17:57, Banjoj Luci u 18:05 i Bihaću u 18:10 sati.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: PVJ Tuzla u protekla 24 sata ima je tri...

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je devet beba

Istaknuto

Tuzla servis: Rođene su dvije djevojčice i dva dječaka

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođene su četiri bebe

Vijesti

Lejletul-kadr obilježena u Gazi Husrev-begovoj džamiji, noć vrijednija od hiljadu mjeseci

Magazin

Je li proklijali češnjak siguran za jelo i treba li ga baciti

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. mart

Magazin

Proljetni trendovi manikure: Pet ideja za nokte koje osvajaju društvene mreže

Vijesti

U BiH prošle godine izdato 6.702 radne dozvole stranim državljanima

Učitati više