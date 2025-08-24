Tuzla servis – Rođeno je devet beba

Prve servisne informacije prikupila je za vas dežurna ekipa RTV Slon. Evo kako su radile gradske službe.

Tuzla servis:

*** VODOVOD – Naselje Poljana bez vodosnabdijevanja zbog kvara čija se snaacija očekuje u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 201 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.