Tuzla servis – Rođeno je devet beba

Nedžida Sprečaković
porodilište, UKC Tuzla, Plava poliklinika porodilište, koliko je rođeno beba
Foto: ilustracija

Prve servisne informacije prikupila je za vas dežurna ekipa RTV Slon. Evo kako su radile gradske službe.

Tuzla servis:

*** VODOVOD – Naselje Poljana bez vodosnabdijevanja zbog kvara čija se snaacija očekuje u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 201 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

