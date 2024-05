Tuzla: Sutra privremena obustava saobraćaja zbog obilježavanja 25. maja

U povodu obilježavanja 25. maja posvećenog sjećanju na žrtve zločina na Kapiji i sjećanju na sve civilne žrtve rata, u subotu, 25.5.2024. godine, doći će do privremene obustave saobraćaja u periodu od 7.00 do 11.00 sati u ulici Šetalište Slana banja, a u periodu od 7.00 do 16.00 sati u ulicama Tuzlanskih odreda i Patriotske lige.

“Mole se građani da tokom privremene obustave saobraćaja koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Također molimo vozače dostavnih vozila da svoje aktivnosti prilagode navedenoj obustavi” – saopćeno je iz nadležne Službe.