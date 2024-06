Tuzla: Zbog nestanka struje nekoliko građana ostalo zaglavljeno u liftu

Uslijed nestanka električne energije na području Bosne i Hercegovine, mnogim građanima narušena je svakodnevnica.

Bolnice, klinike, rudnici, marketi i trgovine morali su svoj rad prilagoditi trenutnoj situaciji.

Sa druge strane, brojni građani širom naše zemlje ali i regiona usljed nestanka struje zadesili su se u liftovima te su tako i ostali zaglavljeni.

Ovakva situacija nije zaobišla ni građane Tuzle.

Kako je potvrđeno za RTV Slon iz upraviteljske firme BOSNA-Lift usljed nestanka struje nekoliko građana ostalo je zaglavljeno u liftu.

“Do sada je zaprimljeno oko deset poziva od građana koji su ostali zaglavljeni u liftu tokom nestanka struje”, kazali su iz ove firme.

Ostati zaglavljen u liftu posebno je opasno za klaustrofobične osobe, koje se plaše zatvorenog ili uskog prostora. 4

Nestanak struje otežao je i pristup zgradama koje imaju automatsko zaključavanje i otključavanje, odnosno one zgrade koje rade na kartice ili druge uređaje, uključujući i interfone.

NESMETAN RAD U UKC-U I RU “KREKA”

Sa druge strane nestanak struje nije remetio rad u Rudniku uglja “Kreka” kao ni u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla.

” Kratkoročni prestanak struje nije uticaj na zbrinjavanje pacijenata”, rečeno je za RTV Slon iz UKC-a Tuzla

” Prekid struje nije uticaj na rad Rudnika, ali ukoliko dođe do dugoročnog prekida struje to bi moglo izazvati velike probleme posebno kada je u pitanju bagerska jedinica jer u trenutku nestanka struje mašine ostaju na mjestu na kojem su se nalazile u trenutku rada i to onda može biti i rizično mjesto i sigurno. Sreća je što jamski radnici imaju svoje osvjetljenje”, rečeno je za RTV Slon iz RU “Kreka”.