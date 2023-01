U BiH se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom.

Očekuje se oblačno i još malo hladnije vrijeme, pretežno suvo, a slab snijeg padaće samo ponegdje, uglavnom na sjeveru i istoku.

Na jugu djelimično oblačno uz sunčane periode i malo toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od minus sedam do nula, na jugu do četiri, a dnevna od minus dva do dva, na jugu zemlje od tri do devet stepeni Celzijusovih.