U BiH dnevna temperatura do 42 stepena

U Bosni i Hercegovini jutros je vedro.

Temperature zraka u 08.00 sati (°C): Sokolac 15; Bjelašnica, Široki Brijeg 18; Livno 19; Bugojno, Drvar, Ivan-sedlo, Sarajevo, Zvornik 20; Bihać 21; Prijedor, Sanski Most 22; Tuzla, Zenica 23; Banja Luka, Trebinje 24; Gradačac, Mostar 26 i Neum 27.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljuskovi su moguću u Krajini, centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, lokalno do 42 stepena.