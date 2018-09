U BiH narednih dana sunčano

U Bosni će danas preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.

U nedjelju, 16. septembra, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 10 do 18, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.

U ponedjeljak, 17. septembra, pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne s maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 24 do 29, na jugu od 29 do 33 stepena.

U utorak, 18. septembra, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 stepena.

U srijedu, 19. septembra, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.