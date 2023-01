U BiH sutra oblačno i vjetrovito vrijeme s kišom

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje padavine poslije podne ili tokom noći. Na planinama se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Intenzivnije padavine na jugu i jugozapadu zemlje, gdje je moguća i grmljavina. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 14, a dnevna od 11 do 17 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno i vjetrovito s kišom. Glavnina padavina poslije podne i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 12 °C.

Danas je u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Lokalno slaba kiša je zabilježena u Hercegovini.

Temperature zraka u 13 sati iznosile su (°C): Bjelašnica -2; Ivan Sedlo, Srebrenica 6; Mostar 7; Livno, Široki Brijeg, Sokolac, Trebinje 8; Zenica 10; Zvornik 11; Neum, Sarajevo 12; Bihać, Doboj 14; Bijeljina, Prijedor, Tuzla 15; Banja Luka, Gradačac, Sanski Most 16 – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.