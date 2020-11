U BiH sutra oblačno sa kišom, na vrhovima planina moguć slab snijeg

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina je moguć slab i kratkotrajan snijeg.

Prijepodne prestanak padavina u Krajini, a poslijepodne u Posavini. Prema kraju dana i u ranim večernjim satima prestanak padavina se očekuje i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni. Tokom dana vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 11, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura iznosit će oko 5, dnevna oko 7 stepeni.

Danas je u Bosni umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro vrijeme, saopšteno je iz FHMZ.