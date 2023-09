U BiH sutra pretežno sunčano, postepeno naoblačenje tokom dana

U Bosni Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U Bosne poslijepodne i tokom noći se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Svježija noć, uz mirniji san, ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene ni tokom jutra.

U drugom dijelu dana sa dolaskom fronte i pogoršanja vremenskih prilika, kod osjetljivijih osoba moguće su umjerene meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, nesanice.