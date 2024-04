U Bosni sutra pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Poslije podne i tokom noći povremeni i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 17 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološke prilike i dalje su loše. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od hladnoće tokom jutra i večeri, s obzirom da će temperature biti osjetno niže u odnosu na protekli, natprosječno topli period.

Uz djelimičnu stabilizaciju ipak će biti malo ugodnije, pod uticajem blagog porasta temperatura zraka, ali još uvijek prohladno, uz konstantno sjeverno strujanje.

Astmatičari i osobe sa bolestima krvnih sudova trebaju biti oprezniji, te planirati aktivnosti na otvorenom u toplijim dijelovima dana