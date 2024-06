U Centru za mlade Tušanj održana akcija darivanja krvi

Muhamed i Benjamin dugogodišnji su poznanici, a najčešće se viđaju na događajima koje organizuje Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Tako su se i danas sreli na akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Muhamedu je ovo bilo, kako kaže, jubilarno 30. darivanje krvi. Redovni je davalac jer smatra da svako može biti u situaciji da mu treba krv.

„Zato što smatram da će to nekad nekome pomoći, da me ne bi zvali kad treba. Dok se još osjećam dobro, dok sam zdrav, smatram da to treba svako raditi. Ja se nadam da ću davati krv do svoje 65-godine, dokle god mogu“, kaže nam Muhamed Suljić.

To mišljenje dijeli i Benjamin. Odaziva se na sve akcije darivanja krvi koje organizuje tuzlanski Medžlis.

„Sa svojim džematlijama iz Pasaca i ostalih diljem našeg Medžlisa Tuzla dajem krv jer je potrebna, da barem tako pomognem neko dobro. Smatram ovu akciju, dobrom i pohvalnom“, kazao je Benjamin Smajlović

A pohvalan je i odziv dobrovoljnih davaoca. Zbog toga Medžlis IZ Tuzla ovakve akcije organizuje dva puta, sredinom i krajem godine.

„Redovno to su davaoci koji se odazivaju na naše akcije i većinom ih bude preko 40. Tako da mi se trudimo da na ovaj način pokažemo humanost i da druge pozovemo na to, jer dati krv ustvari je dati lijek koji se ne može proizvesti“, kazao je Mumin ef. Mumić, koordinator akcije darivanja krvi Medžlisa IZ Tuzla

Današnja, 15. po redu akcija darivanja krvi Medžlisa IZ Tuzla održana je u Centru za mlade Tušanj. Naredna će biti održana u decembru, ali kako je najavljeno, u međuvremenu će i Muftijstvo tuzlansko organizovati ovakve akcije, a svi zainteresovani će na vrijeme biti obaviješteni o datumu i vremenu kada će biti održana.