U četvrtak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Sutra će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljusak je moguć u zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.

Poslije podne i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U ostatku zemlje lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju poslije podne.

Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Promjena vremenskih prilika usloviće lošiju opštu sliku, najprije na zapadu, potom sa odmicanjem dana i u cijeloj zemlji.

Preovladavajuće južno strujanje uz izraženiju nestabilnost, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti.

Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u drugom dijelu dana. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.