U ovoj godini ”pauk” vozilo na ulicama Tuzle, vodite računa gdje ćete se parkirati!

Nakon što je završena manifestacija ”Zima u Tuzli”, uposlenici Javnog komunalnog preduzeća ”Saobraćaj i komunikacije” počeli su uklanjati takozvane kućice koje su služile za promociju domaćih proizvoda. One, kao i ostali materijal bit će uskladišteni do decembra, kada će ponovo biti postavljeni na Trg slobode. Uporedo s tim, ali i ostalim redovnim aktivnostima, u ovom preduzeću rade na provedbi zacrtanih ciljeva i planova za 2023. godinu. Već sada je poznato da bi u ovoj godini trebalo biti izgrađeno novo parkiralište u centru grada.

”Mi ćemo se fokusirati ovdje oko Panonskih jezera, isto tako oko Kliničkog centra. Nadam se da ćemo biti uspješni i da ćemo jedne od ovih parkirališta i uspjeti završiti. Planiramo ako uspijemo dobiti i ishodujemo potrebne saglasnosti, to će biti ulaz od Muzičke škole’.Kad je u pitanju Muzička škola to je otprilike oko 200 mjesta u samom centru grada, mislim da je to ono što je potrebno u ovom trenutku”- kaže Nedžad Malikić, direktor JKP ”Saobraćaj i komunikacije” Tuzla

Nedavno je obnovljeno parkiralište na takozvanoj Kajmak stanici, koje je sa 100 parking mjesta prošireno na 200. Bilo je to ranije zatvoreno parkiralište, a sada je otvorenog tipa, pa građani mogu parking plaćati putem parking aparata ili SMS porukom. Cijene parkiranja u Tuzli ostaju iste.

”Što se tiče cijena, poznato je da grad Tuzla odnosno Javno-komunalno preduzeće ima najnižu cijenu usluga kada je u pitanju naplata parkirališta, u zoni 2 je 0,50 KM, mislim da je to cijena prihvatljiva za naše građane. Ne razmišljamo o povećanju cijena u ovoj godini” ističe Nedžad Malikić, direktor JKP ”Saobraćaj i komunikacije” Tuzla

Dugoročni plan je otvaranje parkirališta, odnosno izgradnja višeetažne garaže kod Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Kako navodi Malikić, radi se o velikom projektu, pa nije realno očekivati da on bude realizovan ove godine. No, kada bude izgrađena garaža, imat će 800 parking mjesta.

Ono što je izvjesno je da će na ulicama Tuzle u ovoj godini djelovati takozvano pauk vozilo.

”Kako bi sva nepropisno parkirana vozila na području cijelog grada mogli ukloniti, kako bi ostali građani imali nesmetan prolaz. Ovdje mislimo na protupožarni put, nepropisno parkiranje na raskrsnici, na zelenoj površini’.Mi smo planirali sredstva u iznosu od 250 hiljada KM i mislim da će to biti dostatno da se to vozilo nabavi’ kaže Nedžad Malikić, direktor JKP ”Saobraćaj i komunikacije” Tuzla

Ono što također u ovom preduzeću pripremaju je turistički vozić, koji će na ulicama grada biti krajem aprila ili početkom maja, odnosno nešto ranije nego je to bilo prethodnih godina.