U prošloj godini za podršku mladima iz Budžeta TK izdvojeno skoro dva miliona KM

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, te dala podršku Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da poduzme sve potrebne aktivnosti za unapređenje stanja u oblasti mladih, posebno u dijelu finansiranja programa namijenjenih za podršku mladima. Usvojena informacija presjek je stanja i aktivnosti koje su se s ciljem podrške mladim osobama provodile na području našeg kantona, te sredstvima, projektima i aktivnostima koje realiziraju državni, entitetski, kantonalni i gradski/općinski nivoi vlasti. Bitno je istaknuti da je Tuzlanski kanton prilikom keiranja programa djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječijih vrtića i samozapošljavanja proširio definiciju starosne dobi mladih sa 30 do navršenih 35 godina života, te s tim u vezi svi prikazani podaci u ovoj Informaciji imaju širi obuhvat nego je to predviđeno Federalnim zakonom. Analizirajući demografske pokazatelje, nažalost, došlo se do podatka o prisutnom trendu pada broja mladih osoba u Tuzlanskom kantonu. Broj mladih od 15 do 35 godina starosti u 2020. godini iznosio je 113.617. Taj broj 2021. godine je bio 111.403, da bi 2022. godine na području našeg kantona živjelo 109.172 mladih osoba. Na osnovu analize prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva može se zaključiti da demografsku sliku Tuzlanskog kantona obilježava prirodna depopulacija, smanjenje stope nataliteta, te negativan saldo migracija, a što je nastavak negativnog trenda demografskih kretanja stanovništva koja se dešavaju najmanje posljednjih 10 godina.

Imajući sve to u vidu, Ministarstvo je dalo svoj doprinos poboljšanju položaja mladih na području Tuzlanskog kantona kroz osiguravanje prilika za samozapošljavanje mladih sa područja Tuzlanskog kantona, unaprjeđivanje politike stambenog zbrinjavanja mladih sa područja Tuzlanskog kantona, promicanje omladinskog aktivizma, te unaprjeđenje natalitetne politike u Tuzlanskom kantonu. U oblasti samozapošljavanja u 2022.godini nastavljena je realizacija programa „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ za što je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 200.000,00 KM, a rezultat je više od trideset podržanih poslovnih poduhvata mladih u dobi od l8 do 35.godina.

Prošle godine za 76 korisnika dodijeljeno je ukupno 174.500 KM za subvenciju kamata na stambene kredite mladih osoba. Porast broja prijava za ovaj Program u odnosu na 2021.godinu, pokazatelj je da se Program uspješno provodi, te da predstavlja značajnu podršku mladima prilikom kupovine njihove prve nekretnine.

Također subvencioniran je boravak u predškolskim ustanovama za 262 djece mladih bračnih parova.

Uz navedeno, u okviru podrške mladima, omogućeno je sufinansiranje programa/ projekata nevladinih organizacija (udruženja i fondacija) za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a sve u cilju jačanja omladinskog aktivizma na području Tuzlanskog kantona te omogućavanja kvalitetnog sadržaja u svim lokalnim zajednicama. Raduje činjenica da je odziv na Javni poziv bio zadovljavajući, te da je pristiglo 28 prijava, a da je pravo na podršku ostvarilo 6 omladinskih udruženja i 6 udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima.

Osim navedenog, treba napomenuti da se programi podrške mladima u smislu stipendiranja ili drugih oblika pomoći realiziraju i putem drugim ministarstava, a prije svega Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva obrazovanja, što dodatno doprinosi i kvantitetu i kvalitetu podrške koju Tuzlanski kanton pruža mladim osobama.