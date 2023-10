U rudniku uglja Kreka povećana proizvodnja, plaća isplaćena 10. u mjesecu

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i v.d. generalnog direktora Elektroprivrede BiH d.d.-Sarajevo Sanel Buljubašić sa saradnicima održali su drugi u nizu sastanaka s rukovodstvom RMU „Kreka“ d.o.o. Tuzla na čelu sa v.d. direktorom Rudnika Elnurom Dizdarevićem.

Stanje koje je nova uprava zatekla u rudniku „Kreka“ bilo je katastrofalno, posebno po pitanju proizvodnih količina uglja za potrebe Elektroprivrede BiH, te ostali problemi o kojima će se intenzivno razgovarati u narednom periodu, pri čemu se prije svega misli o nastavaku restrukturiranja rudnika s ciljem povećanja produktivnosti svakog radnika.

Rad nove uprave na čelu s direktorom Dizdarevićem nakon desetak dana već daje određene pozitivne pomake i očekivanja su da se do kraja mjeseca stabilizuje proizvodnja uglja u rudniku uz tendenciju postepenog rasta s ciljem dostizanja optimalne proizvodnje za pozitivno poslovanje rudnika. Tokom prošlog mjeseca proizvedeno je 101 hiljada tona uglja, a do kraja oktobra se ka Elektroprivredi BiH očekuje isporuka u količini 120 hiljada tona uglja. 10.oktobra isplaćena je i plaća za mjesec septembar bez kašnjenja, što do sada nije bio slučaj i što pokazuje pozitivan trend stabilizacije rudnika u finansijskom poslovanju.

Direktor Dizdarević se tokom razgovora zahvalio na dobroj saradnji i koordinaciji s Ministarstvom i Elektroprivredom BiH naglašavajući da je pozitivno iznenađen stepenom interesovanja za rješavanje problema rudnika „Kreke“, te ukazao da je posvećen oporavku rudnika.

U sveobuhvatnu podršku Elektroprivrede BiH rudniku „Kreka“ ne treba sumnjati, posebno kada vidimo napore koje nova uprava, u saradnji s rukovodstvom sindikata ulaže da se „Kreka“ vrati na put prosperiteta, istakao je direktor Buljubašić dodavši da povećanje proizvodnje za Elektroprivredu BiH znači energetsku stabilnost, a „Kreki“ finansijsku.

– 120 hiljada tona očekivana isporuka do kraja mjeseca je jako velik pomak od onoga što smo zatekli. Ako to uspijemo i povećati onda možemo reći da se „Kreka“ vraća u planske aktivnosti, rekao je Buljubašić.

-U „Kreki“ se stvari polako dovode u red u veoma kratkom roku i na tome čestitamo direktoru Dizdareviću i naravno rukovodstvu Elektroprivrede BiH. Nastavljamo pružati podršku oporavku rudnika, posebno kada prepoznamo radan i pošten pristup za oporavak. Preko kratkoročnih dolazimo do dugoročnih rješenja problema ovog rudnika, a svakodnevna koordinacija i uspješna komunikacija uključenih u dobar rad, od uprava Kreke, Elektroprivrede, rukovodstva sindikata i Ministarstva i Vlade Federacije BiH, su pokazatelj šta je potrebno da se posao završi, poručio je ministar Lakić.