U toku kampanja ”Snažniji glas protiv diskriminacije nad ženama s oštećenjem vida”

Uz podršku Ekumenske inicijative žena i u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore i Gradskom organizacijom slepih Beograd, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla provodi projekat „Snažniji glas protiv diskriminacije nad ženama s oštećenjem vida u Beogradu, Podgorici i Tuzli“. U sva tri grada vodit će se kampanja koja uključuje: snimanje kratkih filmova s ličnim pričama; televizijske emisije; izradu letaka i okrugle stolove.

Žene s oštećenjem vida do te mjere su marginalizirane da se njihov glas ne čuje i gotovo su potpuno nevidljive. Mnoge od njih diskriminaciju prihvataju „zdravo za gotovo“ kao sastavni dio života, u porodici, u školi, na radnom mjestu, u zdravstvenim ustanovama. Cilj kampanje je detabuiziranje ovog velikog problema i poticanje potencijalnih žrtava diskriminacije da pomognu same sebi. Kampanja traje tri mjeseca, od 1. juna do 31. augusta, navode u saopćenju iz Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.