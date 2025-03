U toku rekonstrukcija dvije ulice u Tuzli, uskoro još dvije

Sa dolaskom ljepših dana, intenzivirani su i komunalni radovi koji se tiču rekonstrukcije i sanacije nekoliko ulica na području Tuzle.

Nakon provedene tenderske procedure, počeli su radovi na sanaciji dvije ulice u Tuzli. Prva je Slavka Mičića, a druga Ivana Markovića Irca.

”To su ta dva aktuelna ugovora, koje smo potpisali pred kraj prošle godine, provedeni su tenderski postupci, tako da smo stvorili situaciju da nema određenih prekida u aktivnostima”, navodi Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla.

Posljednjih 10-tak dana, traje rekonstrukcija ulice Ivana Markovića Irca, od raskrsnice sa ulicom Rudarska do raskrsnice sa ulicom Rudolfa Vikića. Uklonjen je stari asfalt i uskoro će uslijediti postavljanje nove asfaltne podloge. Građani se raduju završetku radova, a pored dijela za vozila, bit će sanirani i trotoari.

Mulać najavljuje i sanaciju puta ka izletištu Ilinčica, te rekonstrukciju Bogumilske ulice u dužini više od hiljadu metara.

”Vrlo brzo uvodimo izvođača u ta dva putna pravca, izvršit će se sanacija tih značajnih puteva. Da kažem, na području Bogumilske ulice dužina je oko 1.100 metara, vrijednost preko 310 hiljada KM. Možemo reći da je to od raskrsnice kod Džindijske džamije pa do Bukovčića, bit će to značajno poboljšanje kvaliteta u tom dijelu naselja”, ističe pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla.

Pored potpune rekonstrukcije, u toku je i sanacija udarnih rupa na cestama. To je urađeno u posljednjim danima u ulici kod Behrambegove medrese, te u naselju Crvene njive. U ovoj godini će zajedničkim ulaganjem Grada odnosno nadležne Službe i građana biti izvršene sanacije na 53 putna pravca.