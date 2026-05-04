Učenice iz Tuzle osvojile prvo mjesto na državnom konkursu “O nasilju se ne šuti”

Učenice JU Mješovite elektrotehničke škole Tuzla osvojile su prvo mjesto na državnom konkursu „O nasilju se ne šuti“, koji Institut za razvoj mladih KULT organizuje u saradnji s Ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini.

Među više od 230 radova pristiglih iz cijele BiH, video rad učenica Arabele Salihbegović i Monike Ostojić proglašen je najboljim. Njihov autorski performans obrađuje važnu i osjetljivu temu femicida, a stručni žiri prepoznao je snažnu poruku, kreativni pristup i društvenu vrijednost rada.

Uspjeh učenica predstavlja značajno priznanje i za školu, uz posebnu zahvalnost mentorici, profesorici Lejli Idrizović, koja im je pružala stručnu podršku tokom realizacije projekta.

Iz škole su čestitali nagrađenim učenicama, navodeći da su ponosni na način na koji su predstavile svoju školu i kroz umjetnički izraz skrenule pažnju na važno društveno pitanje.