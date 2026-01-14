Elektrotehnička škola Tuzla domaćin seminara o energetskoj efikasnosti i fotonaponskim sistemima

Učionica Elektrotehničke škole u Tuzli ovih dana izgleda kao mala radionica budućnosti. Dok s profesorima prolaze kroz osnove fotonaponskih sistema, učenici kažu da im ovakve edukacije znače jer uz redovnu nastavu dobijaju i dodatno praktično znanje, a vjeruju da će im to sutra otvoriti vrata posla u zanimanju koje je sve traženije.

„Dobra je prilika za nas učenike jer možemo dosta naučiti pored našeg znanja i nadam se kad završimo srednju škulu da će biti posla za nas jer dosta se ovo zanimanje traži“, govori učenik ove škole, Ismar Ovčina.

Elektrotehnička škola već ima instaliranu fotonaponsku elektranu na krovu, koja učenicima služi kao nastavno učilo, a školi donosi i mjerljive uštede.

„Dogovorili smo da u septembru prva generacija učenika, cijelo odjeljenje, posjeti švicarsku Polybau školu. Tamo će imati priliku da podijele znanja i vještine stečene u našoj školi, ali i da na terenu pokažu praktičan rad, uz razmjenu iskustava s učenicima i nastavnicima iz Švicarske”, kazala je Admira Uzunić, direktorica Elektrotehničke škole Tuzla.

Osim što smanjuje troškove, elektrana je postala savremeno nastavno pomagalo, učenici uče na stvarnoj opremi, a škola najavljuje i proširenje kapaciteta.

„Također smo razgovarali i o proširenju fotonaponske elektrane. Trenutno je snage 10 kW, a naš cilj je da je povećamo na 20 kW. Već smo pokrenuli potrebne procedure prema nadležnim institucijama i elektrodistribuciji, uključujući i status prosumera, tako da je pred nama još niz projektnih aktivnosti”, dodala je Uzunić.

Međunarodna saradnja, koja u Tuzli traje godinama, dobija novi zamah upravo kroz obnovljive izvore energije, trend koji sve brže mijenja tržište rada.

„Prije tri godine u Elektrotehničkoj školi uvedeno je novo zanimanje vezano za instaliranje solarnih sistema i od tada traje saradnja s građevinskom i elektrotehničkom školom. Sada nastavljamo edukaciju i evaluaciju tog programa, jer solarna energija nije tema važna samo u BiH nego u cijeloj Evropi i svijetu. I u Polybau školi imamo slično zanimanje, zato kroz ovu saradnju razmjenjujemo informacije i iskustva između škola u BiH i Švicarskoj”, rekao je Jorg Hellstab, predstavnik partnerske organizacije Centra za ekologiju i energiju.

U školi ističu da je kontinuirano usavršavanje nastavnika prioritet i da se nastava prilagođava novim tehnikama i tehnologijama, kako bi učenici po završetku školovanja bili spremni za posao. Seminar je organizovan u saradnji sa švicarskom školom Polybau i Centrom za ekologiju i energiju, a u školi očekuju da će novo zanimanje instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, postati još traženije u godinama koje dolaze.