Učenici iz TK dobili stipendije, da li je znanje isplativo?

Dvije stotine učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora Tuzlanskog kantona dobilo je novčanu stipendiju. Jedna od njih je i Larisa, učenica srednje ekonomsko trgovinske škole u Tuzli, koja je svoju stipendiju zaradila na osnovu ocjena ali i dosadašnjih postignuća na raznim takmičenjima.

„Učestvovala sam na takmičenjima iz engleskog, njemačkog i iz islamske vjeronauke. Tim takmičenjima sam i zasluzila tu stipendiju. Znači mi što eto imam neki džeparac pa mogu sebi priuštiti nešto što mi je želja da imam“ izjavila je Larisa Alagić, stipendistica.

Potpisivanjem ovih stipendija, kantonalna Vlada i ministarstvo obrazovanja u narednih godinu dana finansirat će dvjesto učenika, i to 94 srednjoškolca i 106 osnovaca iz cijeloga kantona. Za ove stipendije izdvojeno je negdje oko 230 hiljada konvertibilnih maraka. Srednjoškolci će dobiti po 1350KM, a osnovci po 1000KM, a isplate će biti podijeljene na četiri podjednake rate.

„Važno je naglasiti da pored nekih socijalnih stipendija, današnje stipendije se dodjeljuju nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola, za one učenike koji su ostvarili najbolje rezultate, za one učenike koji su nadareni, te u tom kontekstu želim naglasiti da mi podržavamo one učenike koji najviše doprinose. Mi smo uvjereni da će oni to na najbolji mogući način znati vratiti Bosni i Hercegovini i da će oni izgraditi bolju državu.“ kazao je Ahmed Omerović, Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Ajla je također jedna od dvije stotine stipendista. Trenutno svira klavir, a pohađa Srednju muzičku školu u Tuzli. Za sebe smatra da je dobra u onom čemu radi, te da je stipendija rezultat njenog rada i truda, a novac planira usmjeriti u kupovinu novog muzičkog instrumenta, te u dodatne časove klavira.

„Pa samim tim što se bavim već 10 godina sviranjem, ova stipendija mi je bila još jedna motivacija, te dokaz da sam dobra u ovome što radim.“ rekla je Ajla Muminović, stipendistica.

Stipendiranje učenika dugogodišnja je praksa Ministarstva obrazovanja, a same stipendije, osim što su namijenjene učenicima, mnogo pomažu i samim roditeljima. Samra je ponosna majka maloljetnog stipendiste, kojoj ova stipendija mnogo znači, jer osim što će pomoći njenom sinu, pomoći će i njoj, jer kako kaže, i sami se susreću sa teškom financijskom krizom.

„Školovanje iako je besplatno, roditelji mnogo ulažu u djecu, pogotovo kada oni žele osim osnovnog i srednjeg obrazovanja, žele da se muzički obrazuju ili žele da se bave nekim sportom, pa su ove stipendije nama roditeljima velika podrška“ izjavila je Samra Osmanbegović, majka maloljetnog stipendiste.

Stipendisti prve isplate mogu očekivati krajem narednog mjeseca, a iz Ministarstva kažu kako je ovo pozitivna praksa kojom planiraju zadržati učenike u Bosni i Hercegovini.

Dževad je jedan od učenika koji svoje znanje planira ostaviti u Bosni i Hercegovini, kako bi usavršio i sebe, ali i svoju zajednicu.

„Ovu stipendiju mislim da zaslužujem na osnovu postignutih rezultata na takmičenju iz matematike i planiram je uložiti u nastavak školovanja“ rekao je Dževad Zejćirović, stipendista

Ajla, Dževad, Larisa ali i mnogi drugi stipendisti samo su dokaz da Bosna i Hercegovina ipak ima dobar obrazovni sistem, koji vrednuje najbolje učenike, te da je budućnost u svijetlim rukama, u rukama onih, čije se znanje isplati.

RTV Slon