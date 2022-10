Udruženja žrtava genocida traže zabranu prikazivanja filma ”Srpska The struggle for freedom”

Građani okupljeni oko Udruženja ”Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa”, Udruženja ”Žene Podrinja-Bratunac” i Udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini, pozvali su sve one koji su na putu istine, u Evropi i svijetu, sve koje vodi razum, da dignu svoj glas i zahtijevaju zabranu prikazivanja filma o lažima o bh. entitetu RS „Srpska The struggle for freedom“ čija projekcija je najavljena u brojnim gradovima zemalja Evropske unije tokom oktobra i novembra ove godine.

”Film negira genocid, agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu i historiju Bosne i Hercegovine s namjerom da pruži dodatnu snagu negatorima genocida u Srebrenici – onima koji su činili zločine protiv čovječnosti i genocid, onima koji slave te zločince i podržavaju njihove izvršioce.

Političko rukovodstvo RS-a, oni koji su osmislili i podržavaju ovaj film, podržavaju agresiju Rusije na Ukrajinu.

Pitamo, da li biste danas ili sutra pristali da vam Rusi u vašim zemljama prikazuju filmove o Krimu, Donjecku, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti u Ukrajini?”, stoji u saopćenju pomenutih udruženja.