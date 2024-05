Ugašen program FTV-a, oglasili se iz ove TV kuće i BHRT-a

Ugašen je program Federalne televizije. Jutros u 6:45 sati kada su gledaoci trebali gledati Jutarnji program, naišli su na testnu sliku. Bosanskohercegovačka radio-televizija (BHRT) je uskratila pružanje usluga FTV-u, što je i bilo najavljeno jučer.

”Nakon svih ucjena, prijetnji, uslovljavanja, kojima je naša TV kuća odolijevala, Upravni odbor BHRT-a odlučio se na sumanuti postupak, gašenje produkcije i realizacije našeg programa. Emisija ”Dobro jutro Bosno i Hecegovino” jutros, iako je ekipa jutarnjeg programa bila spremna, i gosti došli u zgradu nije realizirana. Gašenje programa naše kuće, samo je dokaz brutalnosti Uprave BHRT-a, koja, sigurni smo, za ovakav postupak uživa i nesebičnu podršku i pojedinaca iz aktuelne vladajuće strukture”, stoji u objavi Federalne televizije.

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović, gostujući u emisiji BHT1 ”Jutro za sve”, pojasnio je zašto je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga FTV-u, ponovio u kakvoj situaciji se nalazi BHRT zbog oba entitetska javna servisa koja nezakonito za sebe prisvajaju dio novca od prikupljanja takse koji pripada BHRT-u. Rekao je da postoji opcija i da BHRT mora redukovati svoj program, a možda i obustaviti emitovanje.

”Godinama smo talac kompletnog sistema emitiranja u BiH. Zakon koji predviđa uspostavljanje korporacije, zbog političke volje u RS i odluka političke prirode nikad nije provedena. Onda je BHRT dobio tu zadaću da privremeno od 2005. godine daje usluge koje je korporacija trebala davati i FTV-u. Mi smo to radili sve ove godine, po humanitarnom cjenovniku, ali smo to sve ove godine radili, sve do danas”, naveo je Karamehmedović objašnjavajući situaciju u kojoj se BHRT našao, te nastavio:

”Mi više nismo imali nikakvog izbora, dovedeni smo pred zid. Uposlenici BHRT-a su dovedeni na ivicu propasti. Mi zadnjih 5 mjeseci nismo dobili marke od FTV, čak ni po tom humanitarnom cjenovniku”.

Istina je, rekao je, da je FTV do sada plaćao usluge, no nije istina da su platili sve. BHRT je prisiljen da dokazuje na sudu da oni borave u prostoru BHRT-a, a da nisu platili za to.