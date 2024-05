Umjereno oblačno vrijeme, žuto upozorenje zbog grmljavine

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u sjevernim, centralnim, istočnim područjima Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina.

Federalni hidrometeorološki zavod za nedjelju za područje Tuzle izdao žuto upozorenje zbog grmljavine u periodu od 12 do 18 sati.



Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C, saopćeno je iz federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz stabilnije i sunčanije vrijeme većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake. Kod osjetljivih osoba moguće su umjerene poteškoće u drugom dijelu dana, pretežno zbog viših temperatura zraka i nešto izraženijeg osjeta sparine. Prilikom boravka na otvorenom preporučljivo je slojevito se obući, kako bi se po potrebi raskomotili.