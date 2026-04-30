Upravni odbor imenovao nove članove Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH

Upravni odbor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 24. sjednici održanoj 7. aprila 2026. godine, donio je Odluku o imenovanju članova Kolegija direktora Instituta.

Nakon uspješno provedene konkursne procedure, na pozicije članova Kolegija direktora imenovani su: Šimun Novaković, Suad Hasanović i Nikola Perišić.

Novoimenovani članovi Kolegija direktora stupaju na dužnost 1. maja 2026. godine, a njihov mandat će trajati četiri godine. Na ovim pozicijama, Šimun Novaković i Suad Hasanović zamijenit će dosadašnje članove, Salihu Đuderiju i Marka Jurišića, dok će Nikola Perišić nastaviti obnašati ovu funkciju i u novom mandatu.

Prema Statutu Instituta, članovi Kolegija će se rotirati na poziciji predsjedavajućeg svakih osam mjeseci, nastavljajući redoslijed predsjedavanja uspostavljen u prethodnom sazivu. Konstituirajućom sjednicom novog saziva predsjedavat će najstariji član, nakon čega će rukovođenje preuzeti član koji je sljedeći prema utvrđenom rasporedu rotacija.

Kolegij direktora rukovodi Institutom, predstavlja ga i zastupa, te odgovara za zakonitost rada i provođenje odluka Upravnog odbora. Prava, obaveze i odgovornosti članova Kolegija detaljno su definisani Statutom Instituta za nestale osobe BiH.

Institut za nestale osobe BiH ostaje posvećen svojoj humanoj misiji traženja nestalih lica, a novo rukovodstvo će nastaviti rad na jačanju kapaciteta i efikasnosti procesa identifikacije i pronalaska nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.