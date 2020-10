Upriličeno dokumentarno veče s doajenom bh. novinarstva Salihom Brkićem

U okviru manifestacije “Dani audiovizuelnog naslijeđa”, koju JU BKC Tuzlanskog kantona organizuje od 26. do 28. oktobra 2020. godine, sinoć je održano “Dokumentarno veče sa Salihom Brkićem”.

Manifestaciju je otvorio ministar kulture, sporta i mladih TK Srđan Mićanović, koji je istakao važnost održavanja ovakvih događaja u otežavajući okolnostima, u kojima se zbog pandemije korona virusa nalaze ustanove kulture.

– Naša intencija je da se uz poštivanje svih izrečenih mjera manifestacije i programi nastave održavati, jer život ne smije stati. Želim pohvaliti angažman ove i drugih ustanova kulture koje se trude kreirati ovakve događaje, koji imaju širi društveni značaj. Zadovoljstvo mi je što je dio ovog događaja i gospodin Salih Brkić, čiji profesinalni rad cijenim, posebno u teškim vremenima kada je kreirao javno mnijenje i uticao na sve narode koji žive u ovom dijelu naše države, da iz tih teških vremena izađu prije svega kao ljudi – rekao je Mićanović.

Doajen bh. novinarstva, Salih Brkić je višestruko nagrađivani ratni reporter koji, iako u mirovini, aktivno radi na snimanju dokumentarnih filmova i realizuje projekt “Sjećanje Srebrenica – da se nikad ne zaboravi i ne ponovi”, saopćeno je iz BKC TK.

Brkić je kroz prigodni razgovor sa Hazimom Mujčinovićem, koji je moderirao sinoćnji program, govorio o svojim novinarskim počecima u rodnom Mostaru i Stocu, svom reporterskom putu na kojem je izvještavao o stravičnoj rudarskoj nesreći u Dobrnji, sa ratišta u Hrvatskoj, događajima u Podrinju koju su nagovještavali agresiju na BiH, do izvještaja o genocidu u Srebrenici, koji su i danas u fokusu njegovog profesionalnog djelovanja.

– Često me nakon ovakvih događaja ili običnih razgovora sa građanima, ljudi neznajući da sam rodom iz Hercegovine, da mi je u Stocu porodična kuća, pitaju da li sam rodom iz Podrinja. Kada me narod poistovjeti sa tim krajem, to je za mene najveća nagrada – rekao je Brkić, govoreći o desetinama nagrada koje je dobio za svog radnog i životnog vijeka.

Sinoć je prikazan i snimak dodjele nagrade za najboljeg novinara u Bosni i Hercegovini 1995. godine, na kojem je Salih Brkić nakon primljene nagrade pokazao fotografiju Nine Ćatića, i javnost podsjetio na sudbinu novinara iz Srebrenice, koji se 11. jula 1995. godine javio za RTV BiH. To je bilo njegovo posljednje javljanje. Do danas njegove kosti nisu pronađene.

I sinoć je Brkić, kao i tada, podigao fotografiju, ovaj put Abdulaha Kovačevića iz Vražića kod Čelića. Bošnjački intelektualac koji je objavio pedeset naučnih radova, zbog svojih osvrta na predratnu političku situaciju, od strane rezervista JNA otet je 29. novembra 1991. godine, a njegovo unakaženo tijelo pronađeno je 6. januara 1992. godine na brdu Žunovo nedaleko od Vražića.

– To je jedna od prvih žrtava agresije na ovim prostorima. S ovog mjesta pozivam nadležne institucije, kulturne centre ili udruženja da ustanove sjećanje na ovog čovjeka kroz ozbiljnu manifestaciju kakvu lik i djelo ovog čovjeka i zaslužuju – istakao je Brkić.

Gosti su imali priliku vidjeti dokumentarni film Saliha Brkića “Lampa iz špilje Pola”, koji je samo dio dokumentarnog materijala u vlasništvu Saliha Brkića, većim dijelom na zastarjelim nosicima slike i zvuka, a koji čeka ditalizaciju kako bi bio sačuvan od trajnog uništenja.

– Nemam podršku od institucija da sačuvam svoju arhivu. Radim to u privatnom aranžmanu. Snalazim se, uz jedinu pomoć nekolicine ljudi iz dijaspore. Vjerujem da će se po tom pitanju nešto promijeniti. Ali ako taj posao za života ne završim ja, završit će moja djeca – napomenuo je Brkić.

Direktorica JU BKC TK Mirela Ibrahimović Mehanović, autorima dokumentarnih filmova koji su prikazani u okviru ove manifestacije, novinaru Salihu Brkiću i kamermanu Aliji Vokiću, uručila je priznanja za doprinos u očuvanju bh. audiovizuelnog nasllijeđa i realizacije ove manifestacije.

Manifestacija je počela projekcijom filmova Alije Vokića “Lanac za vješanje” i “Crno bijela slika” koji su prikazani studentima RGGF-a i Odsjeka žurnalistika Filozofskog fakulteta u Tuzli, a završava danas Panel diskusijom “Kultura sjećanja na period odbrane Bosne i Hercegovine u ustanovama kulture i medijma”.

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona se obilježavanjem “Dani audiovizuelnog naslijeđa” pridružio brojnim evropskim i svjetskim ustanovama kulture, arhivima, medijskim kućama i filmskim udruženjima, koji obilježavaju 27. oktobar – Svjetski dan audiovizuelnog naslijeđa.

Svrha obilježavanja dana kojeg je ustanovio UNESCO 2006. godine, je podizanje svijesti o važnosti audiovizuelnih dokumenata, kao dijela nacionalnog identiteta svake zemlje i upozoravanje na potrebu njihove zaštite.