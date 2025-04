Uskoro ističe rok: Evo do kada poslodavci u FBiH mogu isplatiti pomoć radnicima

Poslodavci u Federaciji BiH mogu isplatiti pomoć radnicima najkasnije do 31. jula 2025. godine, prema Uredbi o isplati pomoći radnicima, koja je stupila na snagu 4. februara 2025. godine.

Ova pomoć nije oporeziva i ne smatra se plaćom ili naknadom plaće.

Isplate se mogu vršiti mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Na primjer, pomoć za februar može biti isplaćena do 31. marta, a za juli najkasnije do 31. jula 2025. godine.

Poslodavci su obavezni do 7. u mjesecu dostaviti Poreznoj upravi izvještaj o isplaćenoj pomoći za prethodni mjesec. Obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava će na osnovu dostavljenih izvještaja vršiti kontrolu i izvještavati Federalno ministarstvo finansija. Poslodavci su dužni osigurati tačnost svih podataka u izvještajima.

Propisani obrazac je dostupan na web-stranici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na lokaciji https://www.pufbih.ba/v1/zakon/lista/OP/uredbe BS, HR, SR

Navedeni obrazac Izvještaja porezni obveznik dužan je dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu.

Porezna uprava ukazuje poslodavcima – isplatiocima pomoći da vode računa o tačnosti podataka koje budu dostavljali odnosno da se tačno u Izvještaju o isplati pomoći navede:

– mjesec za koji se isplaćuje pomoć : februar, mart, april, maj, juni, juli

– osnovni podaci: JIB, naziv poslodavca i adresa poslodavca,

– U drugom dijelu Izvještaja – Podaci o isplaćenoj pomoći, u koloni „Ukupan broj radnika kojima je pomoć isplaćena “treba se navesti ukupan broj radnika kojima je isplaćena pomoć u konkretnom mjesecu za koji se podnosi Izvještaj,

– U koloni „Ukupan iznos isplaćene pomoći za izvještajni mjesec“potrebno je navesti ukupan iznos isplaćene pomoći za konkretan mjesec, tj. zbir iznosa isplaćene pomoći po radniku za izvještajni mjesec.