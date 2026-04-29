/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. april

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. april

Izgradnja energetske infrastrukture i gasnih interkonekcija ključna je za energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine, poručeno je nakon sastanka ministra Vedrana Lakića sa američkim sekretarom Wrightom i ministrima iz regiona i Evropske unije.

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju u Tuzli održan je prvi Proljetni bazar, na kojem su učenici predstavili svoje radove i kreativnost.

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli otvorio je vrata maturantima, koji su imali priliku upoznati studijske programe i mogućnosti studiranja.

Prvomajske praznike u Bosni i Hercegovini obilježit će promjenjivo vrijeme, padavine, niže temperature i povremeno pojačan vjetar.

Pozorište mladih Tuzle sutra će na sceni BKC-a TK premijerno izvesti predstavu za djecu inspirisanu bajkom “Ružno pače”.

FIFA je povećala nagradni fond za Svjetsko prvenstvo, što bi moglo donijeti dodatna sredstva i Fudbalskom savezu BiH.