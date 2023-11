/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo – Vijesti koje su obilježile sredinu sedmice

Iz dnevnika izdvajamo:

Šest članica Evropske unije pozvale da se pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom za članstvo otvore do kraja ove godine. Osim toga pogledajte i šta su nadležni u TK uradili na prevenciji nasilja? Ima li naznaka koje aviokompanije će uspostaviti letove iz Tuzle jedna je od večerašnjih tema. Inkluzija u nastavi. O tome se već dugo govori, ali u večerašnjem dnevniku pogledajte kakve rezultate praksa pokazuje. Za kraj dnevnika pogledajte šta kaže Hazim Mujčinović za predstavu Stand up comedy Made in Bosnia.