Kvalitet života građana razlikuje se od jedne do druge mjesne zajednice. U pojedinim se građani bore za rasvjetu, a u nekim je to putna infrastruktura. STanovnici Slavinovića skoro dvije decenije traže novi pješački most, a čini se da bi ga ove godine mogli i dobiti.

Kraj dugogodišnje borbe: Mještani Slavinovića dobit će novi most - 23.02.2023.

Watch this video on YouTube