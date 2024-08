Više od 26 hiljada penzionera spremno za proteste, hoće li im Vlada FBiH ispuniti zahtjeve?

Više od 26 hiljada penzionera u Federaciji BiH potpisalo je peticiju kojom traže hitno povećanje penzija i poboljšanje uslova života. Među njima je i u Tuzlanka Džemila. Nada se da će zahtjevi zaista doći do nadležnih i biti ispunjeni, jer kako kaže, život penzionera iz dana u dan je sve teži.

„Bili smo u mjesnoj zajednici pa potpisali, obećavaju nešto ali daj Bože. Stvarno se teško živi, čovjek je penziju krvavo zaradio ali nepravedni su, stvarno su prema penzionerima nepravedni“, priča nam penzionerka Džemila.

Istog mišljenja je i Redžepa, koja, kako kaže, pola penzije daje za lijekove. Spremna je ići i na proteste ukoliko do njih dođe.

„Išla bih čak i u Sarajevo ako bude protest. Kesicu lijekova sam danas uzela, 50 KM, još da sam sve ostale uzela, koliko bi mi para otišlo. Koliko dam para za lijekove mogla bih sebi meso uzimati mjesečno“, kaže penzionerka Redžepa.

S obzirom da je većina penzionera u sličnoj situaciji, sva udruženja na kantonalnim nivoima, te Federalni Savez penzionera, odlučili su da će od vlasti tražiti hitno povećanje penzija. Peticiju koju već duže od mjesec dana potpisuju penzioneri u cijeloj Federaciji, predat će u septembru.

„Dotle mi pozivamo penzionere da u svojim organizacijama, općinskim i gradskim udruženjima, da nastave potpisivanje da nam daju podršku, kako bismo ostvarili svoje zahtjeve i ciljeve, a to su vandredno povećanje penzija, a drugi zahtjev je isplata jednokratne novčane pomoći od 100 i 200 KM“, rekao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK

U trećem zahtjevu traži se da Vlada FBiH ispuni ranije usvojene zaključke, u kojima stoji da će biti izdvojeno milion KM za rehabilitaciju i liječenje penzionera. Halilović očekuje da će nadležni već do kraja septembra ispuniti zahtjeve, u suprotnom, penzioneri su spremni na, kako kaže, nikad masovnije proteste. O njima će se, kaže on, više znati sredinom septembra.

„Tada ćemo donijeti odluku i imat ćemo rezultat, je li Vlada nešto uradila ili nije, jesmo li zadovoljni. Na osnovu toga ćemo donijeti odluku o datumu održavanja masovnih protesta. Dva datuma su sad u igri, jedan na Dan penzionera, 25. oktobra da organizujemo proteste, umjesto obilježavanja mi bismo tad izašli masovno na ulice u cijeloj FBiH, a posebno ispred Parlamenta, a drugi je da to bude neposredno prije izbora“, dodaje Halilović.

Ipak, penzioneri se nadaju da ipak do toga neće doći, odnosno da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Zbog toga, Halilović poziva sve one koji do sada nisu potpisali peticiju, da to učine do početka septembra i to u svojim mjesnim zajednicama ili u udruženjima penzionera.