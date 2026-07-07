Više od 6.000 učesnika sutra kreće na Marš mira iz Nezuka

Završne pripreme za ovogodišnji Marš mira privode se kraju, a u Nezuk i dalje pristižu učesnici iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta. Sutra će više od 6.000 ljudi krenuti na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. godine prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida.

Prema procjenama organizatora, ovogodišnji Marš mira mogao bi okupiti više od 6.000 učesnika.

Za mnoge je učešće na Maršu mira postala tradicija, dok će pojedini ove godine prvi put proći stazom koja za preživjele predstavlja trajni podsjetnik na događaje iz jula 1995. godine.

„Emocije se bude čim nastupi juli, posebno nama koji živimo u Podrinju. Prolazimo pored mjesta odakle su naši najbliži krenuli i gdje su mnogi ostali. To nam svaki put teško pada“, rekao je jedan od učesnika Marša mira Vehid Didić.